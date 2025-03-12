Гендиректор Volkswagen допустил производство оружия на заводах концерна

Он отметил, что в концерне хотят использовать для этого освободившиеся мощности на фоне двукратного падения экспорта авто со времен до пандемии.



«Мы принципиально открыты для таких тем», - отметил глава Volkswagen.



У компании уже есть опыт военного производства. К примеру, с 1939 по 1945 год на заводе марки выпускался Volkswagen Typ 82 Kübelwagen, который заслужил титул самого массового легкого автомобиля Германии времен Второй мировой войны, отмечает RT.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заявил НСН, что китайские автопроизводители выжидают момент, чтобы купить активы Volkswagen дешевле, а в будущем наращивать свое присутствие на европейском континенте.

