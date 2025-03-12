Гендиректор Volkswagen допустил производство оружия на заводах концерна
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen не исключил выпуск вооружений на своих заводах в Германии. Об этом сообщил гендиректор компании Оливер Блуме в интервью радиостанции NDR и телеканалу ZDF.
Он отметил, что в концерне хотят использовать для этого освободившиеся мощности на фоне двукратного падения экспорта авто со времен до пандемии.
«Мы принципиально открыты для таких тем», - отметил глава Volkswagen.
У компании уже есть опыт военного производства. К примеру, с 1939 по 1945 год на заводе марки выпускался Volkswagen Typ 82 Kübelwagen, который заслужил титул самого массового легкого автомобиля Германии времен Второй мировой войны, отмечает RT.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заявил НСН, что китайские автопроизводители выжидают момент, чтобы купить активы Volkswagen дешевле, а в будущем наращивать свое присутствие на европейском континенте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор Volkswagen допустил производство оружия на заводах концерна
- Канада объявила о введении пошлин в 25% против американского импорта
- Адвокат Стрелкова опроверг сообщения о его самоубийстве
- Украинские власти отказались прекращать мобилизацию во время перемирия
- Российские банки запустили в Турции оплату по QR-коду
- Журналистке Кеворковой назначили штраф и освободили
- СМИ: В Московской области задержали замглавы администрации Дубны
- В Госдуме заявили, что России не выгодно соглашаться на простое перемирие
- Клещи массово проснулись в Подмосковье
- Зеленский прокомментировал отступление ВСУ в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru