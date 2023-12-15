Компания Maersk приостановила контейнерные перевозки через Красное море
Датская компания Maersk заявила о приостановке навигации в Красном море из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (Хуситы), передает Reuters.
Maersk является крупнейшим в мире перевозчиком товаров. Компания на неопределенное время приостановила судоходство в Красном море.
Перевозчик принял решение после ракетной атаки контейнеровоза Maersk Gibraltar. Хуситы утверждали, что осуществили нападение с помощью беспилотника.
Несколько дней назад хуситы нанесли удар по норвежскому танкеру Strinda. Судно перевозило партию нефти в Израиль, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru