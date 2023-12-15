Компания Maersk приостановила контейнерные перевозки через Красное море

Датская компания Maersk заявила о приостановке навигации в Красном море из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (Хуситы), передает Reuters.

Хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Maersk является крупнейшим в мире перевозчиком товаров. Компания на неопределенное время приостановила судоходство в Красном море.

Перевозчик принял решение после ракетной атаки контейнеровоза Maersk Gibraltar. Хуситы утверждали, что осуществили нападение с помощью беспилотника.

Несколько дней назад хуситы нанесли удар по норвежскому танкеру Strinda. Судно перевозило партию нефти в Израиль, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПеревозкиЙеменБлижний Восток

Горячие новости

Все новости

партнеры