Компания Ferrari открыла первый в мире «зеленый» автозавод в Италии
Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari открыла новый завод e-building в Маранелло, сообщила пресс-служба итальянского бренда.
Новый завод, занимающий площадь 42 тысячи квадратных метров, станет примером фабрики 4.0: автоматизированной, цифровой и суперэффективной. Отмечается, что на новом заводе бренда будут собираться как обычные бензиновые автомобили, так и гибридные и электрические.
В церемонии открытия завода принял участие президент Италии Серджио Маттарелла.
В марте 2022 года Ferrari объявила о приостановке производства автомобилей для рынка России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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