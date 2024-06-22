Компания Ferrari открыла первый в мире «зеленый» автозавод в Италии

Новый завод, занимающий площадь 42 тысячи квадратных метров, станет примером фабрики 4.0: автоматизированной, цифровой и суперэффективной. Отмечается, что на новом заводе бренда будут собираться как обычные бензиновые автомобили, так и гибридные и электрические.

В церемонии открытия завода принял участие президент Италии Серджио Маттарелла.

В марте 2022 года Ferrari объявила о приостановке производства автомобилей для рынка России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

