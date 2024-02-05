Компания Boeing отправит на доработку около 50 самолетов
Глава подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил заявил, что примерно в 50 самолетах Boeing 737 было обнаружено несоответствие просверленных в фюзеляжах отверстий установленным требованиям, сообщает телеканал ABC.
По его словам, это не является непосредственной проблемой безопасности, поэтому все поставленные клиентам лайнеры могут по-прежнему эксплуатироваться.
«На данный момент мы считаем, что нам придется провести доработку примерно 50 недоставленных самолётов», - указал Дил.
Ранее у самолёта Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полёта выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался салон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru