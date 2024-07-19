Компания Adidas извинилась за участие в рекламе Беллы Хадид

Речь идёт о модели спортивной обуви, которая изначально разработана к Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Тогда в Германии во время теракта палестинская террористическая группировка «Чёрный сентябрь» убила 11 членов сборной Израиля и местного полицейского.

После старта рекламной кампании с её резкой критикой выступил Американский еврейский комитет, призвавший бренд исправить «вопиющую ошибку».

«Мы осознаем, что покупатели провели аналогии с трагическими историческими событиями — хотя они были совершенно непреднамеренны — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — говорится в заявлении Adidas.

По данным USA Today, компания уже удалила все рекламные материалы с участием Беллы Хадид.

Ранее компания Adidas из-за скандала с Канье Уэстом впервые за 32 года закрыла год с убытком. Он составил 14 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».