Компания Adidas извинилась за участие в рекламе Беллы Хадид
Компания Adidas принесла извинения за участие в рекламе ретро-кроссовок модели палестинского происхождения Беллы Хадид, выступившей в поддержку Палестины. Об этом сообщает USA Today.
Речь идёт о модели спортивной обуви, которая изначально разработана к Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Тогда в Германии во время теракта палестинская террористическая группировка «Чёрный сентябрь» убила 11 членов сборной Израиля и местного полицейского.
После старта рекламной кампании с её резкой критикой выступил Американский еврейский комитет, призвавший бренд исправить «вопиющую ошибку».
«Мы осознаем, что покупатели провели аналогии с трагическими историческими событиями — хотя они были совершенно непреднамеренны — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — говорится в заявлении Adidas.
По данным USA Today, компания уже удалила все рекламные материалы с участием Беллы Хадид.
Ранее компания Adidas из-за скандала с Канье Уэстом впервые за 32 года закрыла год с убытком. Он составил 14 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru