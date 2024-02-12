Компании Toyota разрешили возобновить выпуск автомобилей

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, речь идёт о сборке машин для зарубежных рынков. В частности, уже возобновлено производство таких моделей, как Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX, а также Daihatsu.

Остановка была связана с нарушениями сертификации дизельных двигателей производства Toyota Industries Corporation (TICO). На заводах на автомобили ставили моторы, блоки управления которых отличались от использованных в ходе испытаний.

Ранее Toyota остановила все 14 заводов в Японии из-за сбоя, который произошёл по причине переполнения диска с базами данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

