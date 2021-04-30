Компании Парагвая заинтересованы в производстве вакцины «Спутник V»

По словам посла, предложения потенциальных производителей были переданы в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонду предстоит оценить возможности местной производственной базы.

Писарев подчеркнул, что в Парагвае относятся к российской вакцине очень позитивно.

Парагвай одобрил применение «Спутника V» в январе, напоминает МИР 24. Уже в феврале правительство республики подписало соглашение о приобретении российской вакцины, и вскоре Парагвай получил первую партию «Спутника V» в количестве 4 тысяч доз.

