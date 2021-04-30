Компании Парагвая заинтересованы в производстве вакцины «Спутник V»
Ряд компаний Парагвая заинтересованы в производстве на территории страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил посол РФ в республике Александр Писарев в беседе с РИА Новости.
По словам посла, предложения потенциальных производителей были переданы в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонду предстоит оценить возможности местной производственной базы.
Писарев подчеркнул, что в Парагвае относятся к российской вакцине очень позитивно.
Парагвай одобрил применение «Спутника V» в январе, напоминает МИР 24. Уже в феврале правительство республики подписало соглашение о приобретении российской вакцины, и вскоре Парагвай получил первую партию «Спутника V» в количестве 4 тысяч доз.
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