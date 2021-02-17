Путин обсудил с президентом Парагвая борьбу с COVID-19

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе парагвайского лидера.

Бенитес поблагодарил Путина за решение о поставках отечественной вакцины «Спутник V» в Парагвай.

Кроме того, лидеры России и Парагвая выразили готовность содействовать дальнейшему развитию сотрудничества государств в различных сферах, в частности, в торговле и экономике.





