Путин обсудил с президентом Парагвая борьбу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с парагвайским коллегой Марио Абдо Бенитесом сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе парагвайского лидера.
Бенитес поблагодарил Путина за решение о поставках отечественной вакцины «Спутник V» в Парагвай.
Кроме того, лидеры России и Парагвая выразили готовность содействовать дальнейшему развитию сотрудничества государств в различных сферах, в частности, в торговле и экономике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru