Комитет ВОЗ выступил против обязательной вакцинации при поездках
Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, вызванной пандемии коронавивируса, выступил против обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Соответствующая рекомендация обнародована по итогам заседания комитета в Женеве.
Там предлагают отказаться от обязательного требования таких условий при въезде в страны. ВОЗ объясняет свою позицию тем, что до сих пор не ясно, в какой степени прививка от коронавируса снижает передачу инфекции.
Таким образом, комитет выступил против введения так называемых паспортов вакцинации для путешественников. В ВОЗ ранее уточнили, что вопрос применения международного сертификата (паспорта) о получении прививки регулируется международными медико-санитарными правилами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru