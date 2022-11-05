Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Представленный РФ документ «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 106 стран, воздержались 15, выступило против 51 государство.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с международными обязательствами государств в области прав человека, «чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Документ осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и использование образовательных материалов и риторики с пропагандой расизма, дискриминации, ненависти и насилия на основе этнического происхождения, национальности, религии, убеждений.

Резолюция призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, в случае необходимости, законодательно.

