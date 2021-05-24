Командующий ВВС Белоруссии опроверг принуждение самолета Ryanair к развороту у госграницы

По словам командующего, сигнал от диспетчера аэропорта Минск-2 поступил оперативному дежурному центрального командного пункта ВВС и ПВО через минуту после того, как командир самолета Ryanair принял решение идти на посадку на аэродром.

«В 13:04 экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, не было. Самолет уже следовал на посадку», — цитирует командующего ТАСС.

Следовавший по маршруту Афины — Вильнюс лайнер Ryanair 23 мая совершил посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту, напоминает «Свободная пресса». Была проведена проверка, взрывного устройства в самолете не обнаружили.

По данным белорусского Минтранса, сообщившие о бомбе угрожали взорвать самолет над Вильнюсом и требовали от Евросоюза прекратить поддержку Израиля в ближневосточном конфликте, сообщает телеканал «360». В ведомстве подчеркнули, что давления со стороны властей Белоруссии на принятие решения о посадке не было.

После посадки лайнера правоохранители задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признанного белорусскими властями экстремистским, отмечает РЕН ТВ. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы.

