Командующий ВВС Белоруссии опроверг принуждение самолета Ryanair к развороту у госграницы
Дежурный экипаж МиГ-29 военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии не принуждал лайнер Ryanair разворачиваться у границы с Литвой и идти на посадку в Минск. Об этом на брифинге заявил командующий ВВС и войсками ПВО белорусских ВС Игорь Голуб.
По словам командующего, сигнал от диспетчера аэропорта Минск-2 поступил оперативному дежурному центрального командного пункта ВВС и ПВО через минуту после того, как командир самолета Ryanair принял решение идти на посадку на аэродром.
«В 13:04 экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, не было. Самолет уже следовал на посадку», — цитирует командующего ТАСС.
Следовавший по маршруту Афины — Вильнюс лайнер Ryanair 23 мая совершил посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту, напоминает «Свободная пресса». Была проведена проверка, взрывного устройства в самолете не обнаружили.
По данным белорусского Минтранса, сообщившие о бомбе угрожали взорвать самолет над Вильнюсом и требовали от Евросоюза прекратить поддержку Израиля в ближневосточном конфликте, сообщает телеканал «360». В ведомстве подчеркнули, что давления со стороны властей Белоруссии на принятие решения о посадке не было.
После посадки лайнера правоохранители задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признанного белорусскими властями экстремистским, отмечает РЕН ТВ. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы.
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