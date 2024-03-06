Командующий ВС Литвы опроверг слухи о скором начале войны
Войны в Литве в ближайшее время не будет, заявил в беседе с журналистами командующий Вооруженными силами республики Вальдемарас Рупшис.
По словам генерала, командование армии страны в своих оценках основывается на поступающей от разведки и аналитиков информации. В ближайшее время Литве не угрожает военный конфликт, заверил он.
Ранее президент республики Гитанас Науседа призвал средства массовой информации не раздувать военную истерию. Он заявил, что угроза безопасности присутствует, но делать «апокалиптические заявления» не стоит.
Накануне министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о выделении более 300 миллионов евро на создание системы укреплений на восточной границе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru