Командование Сил спецопераций создано в Казахстане

В первые дни 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки на фоне резкого роста цен на бензин, затем требования переросли в политические, а президент объявил о попытке госпереворота. К 7 января обстановку удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По официальным данным, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тысяч пострадали.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев мог вмешиваться в кадровую политику государства будучи председателем Совета безопасности, но после его ухода с должности вся полнота власти перешла к действующему лидеру Касым-Жомарту Токаеву, заявил казахстанский политолог Андрей Чеботарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

