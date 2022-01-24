Командование Сил спецопераций создано в Казахстане
Командование Сил специальных операций вооруженных сил учреждено в Казахстане. Соответствующий указ президент страны Касым-Жомарта Токаева опубликован на портале правой информации online.zakon.kz.
В нем отмечается, что новая структура создана для совершенствования системы обеспечения национальной безопасности республики.
В первые дни 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки на фоне резкого роста цен на бензин, затем требования переросли в политические, а президент объявил о попытке госпереворота. К 7 января обстановку удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По официальным данным, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тысяч пострадали.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев мог вмешиваться в кадровую политику государства будучи председателем Совета безопасности, но после его ухода с должности вся полнота власти перешла к действующему лидеру Касым-Жомарту Токаеву, заявил казахстанский политолог Андрей Чеботарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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