Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль

Колумбия прекратила поставки угля в Израиль, следует из проекта указа президента страны Густаво Петро. Об этом пишет РИА Новости.

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«Запрещен экспорт в Государство Израиль угля», - говорится в документе.

Колумбия в мае 2024 года разорвала дипломатические отношения с Израилем. Решение принято на фоне операции в секторе Газа.

Ранее глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал президента Колумбии «антисемитом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:УгольИзраильКолумбия

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