Колумбия депортировала десятки «бегемотов Эскобара»
5 марта 202319:07
Власти Колумбии депортировали 70 бегемотов. Расплодившихся животных, которых в свое время нелегально завез на свое ранчо под Боготой наркобарон Пабло Эскобар, вышлют в Индию и Мексику. Об этом сообщает Associated Press.
«Кокаиновые бегемоты» после гибели Эскобара в отсутствие хищников и обилия еды размножились. Их поголовье составляет от 130 до 160 особей.
Приютить бегемотом Эскобара намерены также Эквадор, Филиппины и Ботсвана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
- Шольц: Запад сможет предоставить Киеву гарантии безопасности после конца конфликта
- СМИ: Использование попавшими под санкции российскими банками факса или электронной почты для транзакций в ЕС несостоятельно
- СМИ: Американцы могут отказаться помогать Украине из-за усталости от ожиданий побед ВСУ
- СМИ: Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу
- Рогов раскрыл план ВСУ о создании ударной группы для наступления на юге
- СМИ: У Костомарова подозревают повторный сепсис
- ВСУ нанесли удар по Волновахе во время митинга памяти комбата Вохи
- Российские войска нанесли удар по командному пункту нацполка «Азов» в Запорожской области
- Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг
5 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru