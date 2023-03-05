Колумбия депортировала десятки «бегемотов Эскобара»

Власти Колумбии депортировали 70 бегемотов. Расплодившихся животных, которых в свое время нелегально завез на свое ранчо под Боготой наркобарон Пабло Эскобар, вышлют в Индию и Мексику. Об этом сообщает Associated Press.

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«Кокаиновые бегемоты» после гибели Эскобара в отсутствие хищников и обилия еды размножились. Их поголовье составляет от 130 до 160 особей.

Приютить бегемотом Эскобара намерены также Эквадор, Филиппины и Ботсвана.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДепортацияДикие ЖивотныеКолумбия
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