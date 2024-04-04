Коллекция русского авангарда стоимостью €100 млн арестована во Франции

Судебный приставы во Франции арестовали коллекцию русского авангарда приблизительной стоимостью € 100 млн, сообщает портал ARTinvestment.RU.

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По предварительным данным, более 100 картин, в том числе произведения Малевича, Кандинского, Гончаровой, были похищены неизвестными в декабре 2019 года у палестинского коллекционера Усмана Хатиба из складского помещения в немецком Висбадене, где он приобрел их у израильского арт-дилера Ицхака Заруга.

О наложении ареста ходатайствовала юридическая фирма Dentons, представляющая интересы владельца картин.

Ранее экспонаты коллекции Морозовых вернулись в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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