Коллекционный самолет Fouga Magister упал в море во время авиашоу на юге Франции

Префектура департамента Вар сообщила, что авиашоу было прервано, а спасатели начали поисковые работы в море. Средиземноморский региональный центр оперативного наблюдения и спасения (CROSS) координирует операции, задействовав ресурсы местной пожарно-спасательной службы и морской жандармерии.

Портовые службы подтвердили падение самолета, а ВВС Франции в соцсети X уточнили, что Fouga Magister принадлежит частному клубу и не связан с патрульной службой ведомства, передает «Радиоточка НСН».