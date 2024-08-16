Коллекционный самолет Fouga Magister упал в море во время авиашоу на юге Франции

Коллекционный самолет Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, потерпел крушение на юге Франции, сообщает Figaro.

По данным издания, во время авиашоу патрульных самолетов частный коллекционный Fouga Magister, который находился на вооружении ВВС Франции с 1964 по 1980 год, упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар около 17:00 (18:00 мск). Пилот не успел катапультироваться , поскольку на борту отсутствовало катапультирующееся кресло.

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Префектура департамента Вар сообщила, что авиашоу было прервано, а спасатели начали поисковые работы в море. Средиземноморский региональный центр оперативного наблюдения и спасения (CROSS) координирует операции, задействовав ресурсы местной пожарно-спасательной службы и морской жандармерии.

Портовые службы подтвердили падение самолета, а ВВС Франции в соцсети X уточнили, что Fouga Magister принадлежит частному клубу и не связан с патрульной службой ведомства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Виктор Иванов
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