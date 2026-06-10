Количество жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 53

Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 53. Об этом сообщает канал GMA News со ссылкой на противопожарную службу страны.

«Согласно информации, которая поступила в наш оперативный центр, на данный момент обнаружены 53 тела», - отмечает СМИ.

По данным управления гражданской обороны, после сейсмособытия были ранены 630 человек.

Ранее стало известно, что на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Европейские сейсмологи оценили магнитуду толчков в 8,1, но позднее скорректировали ее до 7,8.

