Количество жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 53
Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 53. Об этом сообщает канал GMA News со ссылкой на противопожарную службу страны.
«Согласно информации, которая поступила в наш оперативный центр, на данный момент обнаружены 53 тела», - отмечает СМИ.
По данным управления гражданской обороны, после сейсмособытия были ранены 630 человек.
Ранее стало известно, что на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Европейские сейсмологи оценили магнитуду толчков в 8,1, но позднее скорректировали ее до 7,8.
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