Количество жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми
Количество жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми. Спасатели обнаружили тела женщины и 12-летнего ребёнка. В общей сложности жертвами чрезвычайного происшествия стали трое несовершеннолетних. По некоторым данным МВД, под завалами может находиться ещё один человек, передает RT.
Власти страны объявили 11 октября днём траура. Премьер Ираклий Гарибашвили пообещал оказать помощь родным и близким погибших.
По данным следствия, обрушение подъезда в жилом доме произошло из-за ремонта, сделанного с грубым нарушением правил безопасности.
Ранее сообщалось, что три человека задержаны в Грузии в рамках расследования дела об обрушении части жилого дома в Батуми. Об этом сообщили в МВД республики. По данным следствия, хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома по улице 26 Мая нанял двоих рабочих для ремонта квартиры.
«Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома», — приводит РИА Новости заявление МВД.
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