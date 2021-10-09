Количество жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми

Власти страны объявили 11 октября днём траура. Премьер Ираклий Гарибашвили пообещал оказать помощь родным и близким погибших.

По данным следствия, обрушение подъезда в жилом доме произошло из-за ремонта, сделанного с грубым нарушением правил безопасности.

Ранее сообщалось, что три человека задержаны в Грузии в рамках расследования дела об обрушении части жилого дома в Батуми. Об этом сообщили в МВД республики. По данным следствия, хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома по улице 26 Мая нанял двоих рабочих для ремонта квартиры.

«Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома», — приводит РИА Новости заявление МВД.



