Количество жертв атак Израиля по Газе превысило 1,5 тысячи

Количество жертв атак Израиля по палестинскому сектору Газа возросло до 1 тыс. 537, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

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Еще 6 тыс. 612 человек получили ранения. Как отмечает ведомство, за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба, ранения получили более 600 палестинцев.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа более 6 тысяч бомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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