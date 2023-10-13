Количество жертв атак Израиля по Газе превысило 1,5 тысячи

Еще 6 тыс. 612 человек получили ранения. Как отмечает ведомство, за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба, ранения получили более 600 палестинцев.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа более 6 тысяч бомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

