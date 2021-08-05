Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов. Данные об этом привел университет Джонса Хопкинса из США. По его информации, с начала пандемии в мире заразилось 200 млн 14 тыс. 602. Более 4 млн человек скончались от последствий заражения.
Тем временем портал Worldometer, который также вел подсчеты зараженных COVID-19 и умерших от вируса, информирует, что зафиксировано больше случаев — около 200,7 млн. Лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются США и Индия.
Ранее главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала НСН, какие органы страдают больше всего при заражении коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru