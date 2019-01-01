Лукашенко приказал встать с колен во время переговоров о грязной нефти
Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия не должны унижаться перед российскими партнёрами во время переговоров о компенсациях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе, передаёт RT.
Переговоры должны вестись без криков, но наступательно, с соблюдением своих интересов, напутствовал Лукашенко ответственных должностных лиц, пишет РИА ФАН.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскрыл детали переговоров о некачественной нефти.
«Есть несколько пунктов, по которым будут договариваться: объемы прокачки, кто будет платить за хранение некачественной, хлорированной нефти. Сейчас ее откачивают в специальные емкости, а потом будут потихоньку добавлять в чистую нефть, чтобы концентрация хлорорганики была в пределах нормы. Эта нефть хранится на территории Украины. И будут ли какие-то выплаты за остановку поставок нефти? Как решать вопрос этой компенсации? Потому что заводы не получали нефть, у них, возможно, были какие-то убытки. И это надо будет установить многосторонней комиссии. Тут основные проблемы могут быть с Белоруссией, это она утверждает, что была авария на НПЗ из-за некачественной нефти. К этой истории много вопросов», - пояснил он.
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