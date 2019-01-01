Лукашенко приказал встать с колен во время переговоров о грязной нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия не должны унижаться перед российскими партнёрами во время переговоров о компенсациях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



По словам Лукашенко, вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе, передаёт RT.

Переговоры должны вестись без криков, но наступательно, с соблюдением своих интересов, напутствовал Лукашенко ответственных должностных лиц, пишет РИА ФАН.