«Кокаинового короля Европы» Эббена застрелили в Мексике

Одного из самых разыскиваемых преступников в мире наркобарона Европы Марко Эббена застрелили в перестрелке на автостоянке в Атизапан-де-Сарагоса в Мехико, сообщил Bild со ссылкой на местную прокуратуру.

Уточняется, что это произошло спустя почти пять лет после его осуждения за незаконный оборот запрещенных веществ. В 2020 году Эббен был приговорен к семи годам лишения свободы за участие в провозе контрабанды 400 килограммов кокаина, который был скрыт в банках с ананасами. Однако преступнику удалось избежать тюремного заключения, так как он успешно инсценировал свою смерть.

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По данным следствия, Эббен поддерживал прочные связи со знаменитым мексиканским картелем «Синалоа».

Реальное убийство Эббена произошло в тот момент, когда он шел к своему бронированному автомобилю на автостоянке. Его гибель подтвердила местная прокуратура.

В июле 2024 года сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа» 76-летний Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались американским властям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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