«Кокаинового короля Европы» Эббена застрелили в Мексике
Одного из самых разыскиваемых преступников в мире наркобарона Европы Марко Эббена застрелили в перестрелке на автостоянке в Атизапан-де-Сарагоса в Мехико, сообщил Bild со ссылкой на местную прокуратуру.
Уточняется, что это произошло спустя почти пять лет после его осуждения за незаконный оборот запрещенных веществ. В 2020 году Эббен был приговорен к семи годам лишения свободы за участие в провозе контрабанды 400 килограммов кокаина, который был скрыт в банках с ананасами. Однако преступнику удалось избежать тюремного заключения, так как он успешно инсценировал свою смерть.
По данным следствия, Эббен поддерживал прочные связи со знаменитым мексиканским картелем «Синалоа».
Реальное убийство Эббена произошло в тот момент, когда он шел к своему бронированному автомобилю на автостоянке. Его гибель подтвердила местная прокуратура.
В июле 2024 года сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа» 76-летний Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались американским властям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собчак: Лолита не раз помогала жителям Белгородчины
- СМИ: Силовики задержали водителя-экспедитора за растление школьницы в Екатеринбурге
- Лавров: РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде вопрос редкоземельных металлов
- Адвокат Падалко подтвердил, что Ефремов подал ходатайство на УДО
- «Кокаинового короля Европы» Эббена застрелили в Мексике
- В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску
- Ветеринар Шеляков рассказал, как выжила кошка Муся из «Ласточкиного гнезда»
- Певица МакSим сообщила, что планирует снять байопик о себе
- СМИ: Экс-замглавы Минтранса Чалика задержали по делу о растрате
- Лавров: Конкретных переговоров о разморозке активов РФ пока не было
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru