«Кокаинового короля Европы» Эббена застрелили в Мексике

Одного из самых разыскиваемых преступников в мире наркобарона Европы Марко Эббена застрелили в перестрелке на автостоянке в Атизапан-де-Сарагоса в Мехико, сообщил Bild со ссылкой на местную прокуратуру.

Уточняется, что это произошло спустя почти пять лет после его осуждения за незаконный оборот запрещенных веществ. В 2020 году Эббен был приговорен к семи годам лишения свободы за участие в провозе контрабанды 400 килограммов кокаина, который был скрыт в банках с ананасами. Однако преступнику удалось избежать тюремного заключения, так как он успешно инсценировал свою смерть.