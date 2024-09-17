Кобахидзе: Партия Саакашвили начала войну в Южной Осетии по указке извне

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга заявил, что партия «Единое национальное движение», которая была у власти в Грузии при экс-президенте Михаиле Саакашвили, начала войну в Южной Осетии в 2008 году по указанию извне.

По его мнению, радикальная оппозиция в Грузии возмущена не вопросом начала войны, а темой взаимного прощения и примирения с осетинами, так как это противоречит их цели.