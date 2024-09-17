Кобахидзе: Партия Саакашвили начала войну в Южной Осетии по указке извне
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга заявил, что партия «Единое национальное движение», которая была у власти в Грузии при экс-президенте Михаиле Саакашвили, начала войну в Южной Осетии в 2008 году по указанию извне.
По его мнению, радикальная оппозиция в Грузии возмущена не вопросом начала войны, а темой взаимного прощения и примирения с осетинами, так как это противоречит их цели.
Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили в своем выступлении 14 сентября в Гори предложил, чтобы Грузия нашла в себе силы извиниться за действия партии Саакашвили, которые привели к конфликту с осетинами.
Эти высказывания Иванишвили вызвали критику со стороны оппозиции и части общества. Кобахидзе отметил, что именно вопросы примирения вызывают особенно сильное сопротивление у радикальной оппозиции, так как они идут вразрез с целями, ради которых была начата война, передает «Радиоточка НСН».
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