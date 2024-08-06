Коалиция США в Сирии 14 раз нарушила протоколы деконфликтации

В течение суток в районе Эт-Танф в Сирии зарегистрировано 14 нарушений. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Нарушения были совершенны тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков A-10 Thunderbolt, которые действовали в составе коалиции под руководством США