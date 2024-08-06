Коалиция США в Сирии 14 раз нарушила протоколы деконфликтации

В течение суток в районе Эт-Танф в Сирии зарегистрировано 14 нарушений. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Нарушения были совершенны тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков A-10 Thunderbolt, которые действовали в составе коалиции под руководством США

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Отмечается, что подобные действия со стороны коалиции создают риск авиационных инцидентов и происшествий, усугубляя ситуацию в воздушном пространстве Сирии.

Подобные инциденты происходят регулярно. 5 июля был зафиксирован случай опасного сближения истребителя Typhoon международной коалиции с российским самолетом Ан-30, однако столкновение удалось избежать, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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