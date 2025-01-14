Книгу сказок Пушкина запретили в Белоруссии
В Белоруссии под запрет попала книга «Сказки», в которой собраны произведения поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта республики.
В ведомстве указали, что издание, предназначенное для детей младшего школьного возраста, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Было установлено, что в книге неправильный пробел между словами. Согласно требованиям, в книгах для детей указанного возраста он должен быть равен кеглю шрифта и составлять 6,016 мм. Однако в «Сказках» он был равен только 1,8 мм.
Ранее слово «Пушкин» стало главным словом 2024 года по версии Государственного института русского языка имени Александра Пушкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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