Второй полет свертяжелой ракеты Маска окончился неудачей

Ступень Starship взорвалась, так как включилась система самоликвидации.

В целом, этот пуск сверхтяжелой ракеты прошел гораздо удачнее: первая ступень отработала штатно. А взрыв произошел, когда полет шел по параметрам, близким к орбитальным.

Первый запуск этой ракеты 20 апреля 2023 года потерпел неудачу – корабль не сумел отстыковаться от первой ступени и произошел взрыв, напоминает «Радиоточка НСН».

