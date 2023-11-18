Второй полет свертяжелой ракеты Маска окончился неудачей
18 ноября 202316:31
Ракета Starship, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта, сообщили в SpaceX.
Ступень Starship взорвалась, так как включилась система самоликвидации.
В целом, этот пуск сверхтяжелой ракеты прошел гораздо удачнее: первая ступень отработала штатно. А взрыв произошел, когда полет шел по параметрам, близким к орбитальным.
Первый запуск этой ракеты 20 апреля 2023 года потерпел неудачу – корабль не сумел отстыковаться от первой ступени и произошел взрыв, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru