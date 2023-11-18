Второй полет свертяжелой ракеты Маска окончился неудачей

Ракета Starship, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта, сообщили в SpaceX.

Космический корабль Starship стартовал в Техасе

Ступень Starship взорвалась, так как включилась система самоликвидации.

В целом, этот пуск сверхтяжелой ракеты прошел гораздо удачнее: первая ступень отработала штатно. А взрыв произошел, когда полет шел по параметрам, близким к орбитальным.

Первый запуск этой ракеты 20 апреля 2023 года потерпел неудачу – корабль не сумел отстыковаться от первой ступени и произошел взрыв, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
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