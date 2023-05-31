КНДР запустила ракету со спутником-шпионом

Северная Корея запустила ракету со своим первым спутником-шпионом, сообщает РИА Новости.

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Она была выпущена в сторону японского острова Окинава. Токио объявил в стране тревогу, рекомендовав гражданам искать укрытие.

По предварительным данным, это была баллистическая ракета. В Южной Корее не исключили, что это космическая платформа, которая должна вывести на орбиту спутник.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил сменить режим в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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