КНДР запустила ракету со спутником-шпионом
31 мая 202303:27
Северная Корея запустила ракету со своим первым спутником-шпионом, сообщает РИА Новости.
Она была выпущена в сторону японского острова Окинава. Токио объявил в стране тревогу, рекомендовав гражданам искать укрытие.
По предварительным данным, это была баллистическая ракета. В Южной Корее не исключили, что это космическая платформа, которая должна вывести на орбиту спутник.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил сменить режим в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru