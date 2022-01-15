Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провели телефонный разговор. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

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В ходе беседы глава американского ведомства выступил с осуждением недавних ракетных запусков баллистических ракет КНДР, которые «нарушали несколько резолюций Совета Безопасности ООН».

Также Блинкен и Чон Ый Ён обсудили сотрудничество двух стран «с целью достижения полной денуклеаризации и устойчивого мира на Корейском полуострове».

Накануне стало известно об очередном запуске ракет КНДР в сторону акватории Японского моря. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, были запущены две баллистические ракеты из провинции Пхёнан-Пукто. Как отмечает агентство Рёнхап, снаряды пролетели около 430 км, высота полета в самой высшей точке составила 36 км.

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