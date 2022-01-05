КНДР запустила баллистическую ракету

Обломки ракеты упали. Она была запущена в сторону Японского моря. При правительстве Японии созван специальный кризисный штаб.

В Пхеньяне пока не подтвердили информацию о запуске.

Напомним, 19 октября КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила баллистическую ракету. Спецпредставитель США по Северной Корее Сун Ким в ходе встречи с представителями Южной Кореи и Японии осудил запуск.

