КНДР запустила баллистическую ракету
КНДР запустила неизвестный снаряд, который может быть баллистической ракетой, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обломки ракеты упали. Она была запущена в сторону Японского моря. При правительстве Японии созван специальный кризисный штаб.
В Пхеньяне пока не подтвердили информацию о запуске.
Напомним, 19 октября КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила баллистическую ракету. Спецпредставитель США по Северной Корее Сун Ким в ходе встречи с представителями Южной Кореи и Японии осудил запуск.
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