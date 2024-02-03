КНДР провела испытания боевой части крылатой ракеты и новой зенитной ракеты

Северная Корея испытала сверхкрупную боевую часть крылатой ракеты и провела испытательный запуск новой зенитной ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

СМИ: КНДР запустила несколько крылатых ракет

«Главное управление ракетостроения 2 февраля ... провело испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и испытательный запуск новой зенитной ракеты», — указано в сообщении.

Испытания состоялись в Корейском Западном море (Желтом море) в рамках регулярной деятельности ведомства КНДР и не связаны с обстановкой в регионе. ЦТАК подчеркнуло, что действия Пхеньяна не оказали никакого негативного влияния на безопасность соседних государств.

Ранее Северная Корея провела пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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