КНДР провела испытания боевой части крылатой ракеты и новой зенитной ракеты
Северная Корея испытала сверхкрупную боевую часть крылатой ракеты и провела испытательный запуск новой зенитной ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Главное управление ракетостроения 2 февраля ... провело испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и испытательный запуск новой зенитной ракеты», — указано в сообщении.
Испытания состоялись в Корейском Западном море (Желтом море) в рамках регулярной деятельности ведомства КНДР и не связаны с обстановкой в регионе. ЦТАК подчеркнуло, что действия Пхеньяна не оказали никакого негативного влияния на безопасность соседних государств.
Ранее Северная Корея провела пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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