КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею
КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула.
По данным южнокорейских военных, воздушные шары начали пересекать границу с вечера вторника 28 мая и упали в различных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи призвали Северную Корею прекратить «вульгарные и бесчеловечные действия».
В апреле береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты, напоминает Ura.ru. Позже в КНДР сообщили об учениях по нанесению условного ядерного контрудара с реактивными системами залпового огня калибра 600 мм.
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