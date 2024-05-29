КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею

КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула.

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По данным южнокорейских военных, воздушные шары начали пересекать границу с вечера вторника 28 мая и упали в различных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи призвали Северную Корею прекратить «вульгарные и бесчеловечные действия».

В апреле береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты, напоминает Ura.ru. Позже в КНДР сообщили об учениях по нанесению условного ядерного контрудара с реактивными системами залпового огня калибра 600 мм.

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ФОТО: РИА Новости
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