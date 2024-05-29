Ким Чен Ын: КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства
Пхеньян обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР со ссылкой на заявление лидер КНДР Ким Чен Ына.
По его словам, Северная Корея на начальном этапе конфликта способна разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи. Он назвал армию Южной Кореи «марионеточной».
Глава государства призвал максимально повышать мощность вооруженных сил страны. По его словам, конечной целью является обладание «самой могущественной в мире стратегической мощью и беспрецедентной силой». Это необходимо ради надежной защиты достоинства и суверенитета КНДР.
Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru