Ким Чен Ын: КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства

Пхеньян обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР со ссылкой на заявление лидер КНДР Ким Чен Ына.

В КНДР прошли первые учения по нанесению ядерного контрудара

По его словам, Северная Корея на начальном этапе конфликта способна разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи. Он назвал армию Южной Кореи «марионеточной».

Глава государства призвал максимально повышать мощность вооруженных сил страны. По его словам, конечной целью является обладание «самой могущественной в мире стратегической мощью и беспрецедентной силой». Это необходимо ради надежной защиты достоинства и суверенитета КНДР.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЮжная КореяКНДРКим Чен Ын

Горячие новости

Все новости

партнеры