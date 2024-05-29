Ким Чен Ын: КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства

По его словам, Северная Корея на начальном этапе конфликта способна разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи. Он назвал армию Южной Кореи «марионеточной».

Глава государства призвал максимально повышать мощность вооруженных сил страны. По его словам, конечной целью является обладание «самой могущественной в мире стратегической мощью и беспрецедентной силой». Это необходимо ради надежной защиты достоинства и суверенитета КНДР.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

