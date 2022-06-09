Пентагон: США поддерживали 46 гражданских биолабораторий на Украине

США поддерживали 46 гражданских биолабораторий на территории Украины на протяжение минувших 20 лет. Такое заявление сделал Пентагон, передает ТАСС.

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В военном ведомстве США отметили, что программы в лабораториях были исключительно мирные.

Отмечается, что среди организаций, которым оказывались поддержка, в частности, объекты здравоохранения и учреждения, занимающимся диагностикой заболеваний. В Пентагоне отметили, что работа часто велась с международными организациями, среди которых ВОЗ, организации по охране животных и другие.

В ведомстве подчеркнули, что программ создания ядерного, биологического или химического оружия в Украине не было.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:УкраинаСШАПентагон
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