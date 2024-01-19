КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»

Ранее американские атомный авианосец «Карл Винсон» и крейсер «Принстон», корабли «отрядов самообороны» Японии и ВМС Южной Кореи провели объединенные военно-морские учения вокруг острова Чечжу, напоминает «Свободная пресса».

Как отметили в Пхеньяне, учения серьезно угрожали безопасности страны.

«В ответ ... Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке», — заявили северокорейские военные.

КНДР выступила против «безрассудного деяния США и их сателлитов», а также предупредила о катастрофических последствиях. В минобороны республики добавили, что Северная Корея намерена надежно защищать безопасность в стране и регионе «путем ответственного применения сил сдерживания».

Ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японии, напоминает Ura.ru.

