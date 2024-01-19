КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия в ответ на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство со ссылкой на минобороны республики.
Ранее американские атомный авианосец «Карл Винсон» и крейсер «Принстон», корабли «отрядов самообороны» Японии и ВМС Южной Кореи провели объединенные военно-морские учения вокруг острова Чечжу, напоминает «Свободная пресса».
Как отметили в Пхеньяне, учения серьезно угрожали безопасности страны.
«В ответ ... Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке», — заявили северокорейские военные.
КНДР выступила против «безрассудного деяния США и их сателлитов», а также предупредила о катастрофических последствиях. В минобороны республики добавили, что Северная Корея намерена надежно защищать безопасность в стране и регионе «путем ответственного применения сил сдерживания».
Ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японии, напоминает Ura.ru.
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