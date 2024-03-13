Клинтон: Сделал все, чтобы Россия стала партнером США

По словам экс-президента, «решение о расширении НАТО было хорошей инвестицией, разумным риском и значительно укрепило альянс. Как указал политик, он попытался сделать своим партнером и Россию. Клинтон признался, что не жалеет ни об одной минуте, потраченной на эти попытки.

Бывший глава Белого дома напомнил об Основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 году, подписанном также при его президентстве.

Ранее Клинтон заявил, что в 2011 году понял неизбежность конфликта между РФ и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

