Клинтон: Сделал все, чтобы Россия стала партнером США
Бывший американский лидер Билл Клинтон выступил в Праге на конференции «Наша безопасность – не данность», заявив, что в своё время сделал всё, что было в его силах для того, чтобы Москва стала партнером США, сообщает РИА Новости.
По словам экс-президента, «решение о расширении НАТО было хорошей инвестицией, разумным риском и значительно укрепило альянс. Как указал политик, он попытался сделать своим партнером и Россию. Клинтон признался, что не жалеет ни об одной минуте, потраченной на эти попытки.
Бывший глава Белого дома напомнил об Основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 году, подписанном также при его президентстве.
Ранее Клинтон заявил, что в 2011 году понял неизбежность конфликта между РФ и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru