СМИ: Клинтон подала иск в суд на Трампа
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась в суд с просьбой взыскать с бывшего главы государства Дональда Трампа и его адвокатов 1,06 млн долларов за подачу якобы необоснованного иска против нее, в котором она обвиняется в попытке повлиять на результаты президентских выборов 2016 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебное заявление.
Клинтон требует взыскать указанную сумму в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые были понесены в ходе ее президентской компании.
По данным агентства, один из адвокатов Трампа, Алина Хабба, назвала поданное Клинтон ходатайство «провокационным обвинением».
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в марте подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространения ложных сведений о его сговоре с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- СМИ: В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации
- В Севастополе моряки сбили беспилотник
- СМИ: Клинтон подала иск в суд на Трампа
- Число погибших в давке в Сеуле увеличилось до 155 человек
- Путин: «Газпром» исследовал места взрывов на «Северных потоках»
- СМИ: Су-57 молниеносно принимает решения в бою
- Стало известно, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября
- В Минздраве РФ заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
- СМИ: Байден вышел из себя во время переговоров с Зеленским
- В РФ утвердили субсидируемые региональные маршруты на 2023 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru