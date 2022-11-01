СМИ: Клинтон подала иск в суд на Трампа

Клинтон требует взыскать указанную сумму в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые были понесены в ходе ее президентской компании.

По данным агентства, один из адвокатов Трампа, Алина Хабба, назвала поданное Клинтон ходатайство «провокационным обвинением».

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в марте подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространения ложных сведений о его сговоре с Россией.

