Климкин прокомментировал отказ США от санкций против «Северного потока - 2»

Как написал политик на своей странице в Facebook, снятие США ограничений против компаний, участвующих в проекте, стало «ударом под дых» для Киева. Как отметил бывший министр, эта тема не обсуждалась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.

Климкин подчеркнул, что с партнерами, которых уважают, так не поступают. Экс-глава внешнеполитического ведомства также написал, что кризис доверия в отношениях Украины и США — это то, что Киеву сейчас меньше всего нужно.

Завершение строительства «Северного потока-2» станет самой страшной санкцией в отношении США, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

