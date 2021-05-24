Климкин прокомментировал отказ США от санкций против «Северного потока - 2»
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал «ударом» отказ американских властей от санкций против российского трубопровода «Северный поток-2».
Как написал политик на своей странице в Facebook, снятие США ограничений против компаний, участвующих в проекте, стало «ударом под дых» для Киева. Как отметил бывший министр, эта тема не обсуждалась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.
Климкин подчеркнул, что с партнерами, которых уважают, так не поступают. Экс-глава внешнеполитического ведомства также написал, что кризис доверия в отношениях Украины и США — это то, что Киеву сейчас меньше всего нужно.
Завершение строительства «Северного потока-2» станет самой страшной санкцией в отношении США, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
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