По его словам, впервые за много лет Украина не будет представлена в организации на уровне министра. Также он отметил, что в случае возврата РФ в Совет Европы Киев может пересмотреть объём своего сотрудничества с организацией, как с институтом, утратившим к себе доверие.

Ранее Климкин заявил, что Украина может отказаться от выполнения Минских соглашений в случае, если некоторые страны Европы добьются снятия санкций с России, дополняет RT.

Напомним, комитет министров Совета Европы объявил, что решение, открывающее России путь для возврата в организацию, будет принято на ежегодной сессии комитета 16-17 мая.

