Климкин отказался ехать на заседание СЕ из-за решения по России
Глава украинского МИДа Павел Климкин отменил своё участие в заседании министров в Совете Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения организации по России. Об этом сообщил постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.
По его словам, впервые за много лет Украина не будет представлена в организации на уровне министра. Также он отметил, что в случае возврата РФ в Совет Европы Киев может пересмотреть объём своего сотрудничества с организацией, как с институтом, утратившим к себе доверие.
Ранее Климкин заявил, что Украина может отказаться от выполнения Минских соглашений в случае, если некоторые страны Европы добьются снятия санкций с России, дополняет RT.
Напомним, комитет министров Совета Европы объявил, что решение, открывающее России путь для возврата в организацию, будет принято на ежегодной сессии комитета 16-17 мая.
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