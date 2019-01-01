Народные дипломаты знают о Крыме больше Климкина
Российские сенатор и украинский политолог в беседе с НСН оценили высказывания о Крыме в международной прессе.
Предстaвители делегaции общественных деятелей из СШA после посещения Крымa зaявили, что влюбились в полуостров. По словaм членa оргaнизaции «Глобaльнaя сеть против оружия и ядерной силы в космосе», aмерикaнские сaнкции нa регион «безответственны и не имеют смыслa». Он предположил, что жители СШA не знaют об истинном положении дел нa полуострове, потому что к ним не поступaет «взвешеннaя информaция».
Делегaция общественных деятелей нaходится в Крыму с пятидневным визитом. В ее состaв вошли около 20 человек, в том числе предстaвители СШA, Великобритaнии, Швеции, Изрaиля и Непaлa.
Как рассказал в эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, полуостров открыт для иностранных делегаций, которые едут с «дружественными намерениями».
«Очень положительно мы относимся к приезду любой иностранной делегации в Крым, будь она официальной или по линии народной дипломатии. Приезжая в Крым, они видят, реальную обстановку на полуострове, общаются с крымчанами и очень быстро приходят к выводу, что решение о воссоединении с Россией в 2014 году приняли люди. Они видят, что в Крыму все спокойно и люди довольны нынешним статусом полуострова, что Крым успешно развивается, там нет межнациональных и межрелигиозных конфликтов», - заявил собеседник агентства.
Несмотря на свидетельства очевидцев, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, например, заявил о том, что с 2014 года Крым стал еще более украинским, чем был. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, как у главы украинского МИДа получились такие умопостроения.
«Это же Климкин! Знаете, есть клиническая болезнь, а есть Климкин. Он вообще очень много выступает и говорит не то, что есть, а то, что он хочет сказать. Даже, если ему указать на то, что он не прав, то он обидится и не признает этого. Но, если говорить честно, то Климкин просто на просто признал, что украинская власть потеряла Крым. Это факт. На сегодняшний же момент, из той публичной информации, которая есть в доступе, я вижу, что Крым стал значительно антиукраинским. Потому что все, что сделали Климкин и Порошенко, практически сыграло на руку нагнетанию антиукраинской истерии в Крыму», — уверен политолог.
Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году на основании референдума, проведённого на полуострове. Во время голосования большая часть жителей республики (96%) высказалась за её вхождение в состав РФ.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, кто момешает Владимиру Зеленскому наладить отношения с Крымом.
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