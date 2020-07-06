Климатолог допустил ускорение глобального потепления
Климатолог Андрей Киселев рассказал в эфире НСН, о чем может говорить последнее предупреждение австралийских ученых.
Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн тепла во всех регионах Земли. В Австралии кумулятивное тепло в течение всего летнего сезона составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — 200 градусов Цельсия и больше. Также ученые отследили тенденции ускорения глобального потепления.
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил мрачный прогноз австралийских ученых и рассказал о том, можно ли предсказать, сколько условно осталось человечеству до действительно глобальных изменений.
Климатолог сообщил, что сам не видел таких оценок, поэтому ему «трудно судить, по каким принципам эти расчеты произведены». Однако, «глобальные изменения уже есть, это самое важное».
«Сам факт, что волны тепла учащаются, говорит о том, что изменения происходят. Климат – хаотическая система. Год на год не приходится. Прошлый год был вторым по уровню потепления. Это не значит, что этот год перекроет предыдущее значение, но есть предпосылки, что это произойдет. Существует непредсказуемая составляющая, поэтому однозначно ответить нельзя», - рассказал Андрей Киселев.
Ранее климатолог дал комментарий НСН по поводу заселения Арктики бобрами из-за глобального потепления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве
- Адвокат Шукшиных назвала фейком обвинения в покушении на Алибасова
- «Фортуна» улыбнулась: Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток-2»
- В Кремле прокомментировали прогнозы присоединения Донбасса к РФ
- Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru