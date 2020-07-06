Климатолог допустил ускорение глобального потепления

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн тепла во всех регионах Земли. В Австралии кумулятивное тепло в течение всего летнего сезона составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — 200 градусов Цельсия и больше. Также ученые отследили тенденции ускорения глобального потепления.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил мрачный прогноз австралийских ученых и рассказал о том, можно ли предсказать, сколько условно осталось человечеству до действительно глобальных изменений.

Климатолог сообщил, что сам не видел таких оценок, поэтому ему «трудно судить, по каким принципам эти расчеты произведены». Однако, «глобальные изменения уже есть, это самое важное».

«Сам факт, что волны тепла учащаются, говорит о том, что изменения происходят. Климат – хаотическая система. Год на год не приходится. Прошлый год был вторым по уровню потепления. Это не значит, что этот год перекроет предыдущее значение, но есть предпосылки, что это произойдет. Существует непредсказуемая составляющая, поэтому однозначно ответить нельзя», - рассказал Андрей Киселев.

Ранее климатолог дал комментарий НСН по поводу заселения Арктики бобрами из-за глобального потепления.

