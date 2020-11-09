Украина ввела запрет на плановые операции и госпитализации

На Украине с сегодняшнего дня не будут делать плановые операции и госпитализировать. Запрет введён из-за всплеска заболеваемости СOVID-19, объявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По итогам совещания у президента и с руководителями областных государственных администраций решено активировать так называемый второй этап реагирования на распространение коронавирусной инфекции.

По словам Ляшко, украинские власти работают над увеличением количества коек в стационарах для заражённых коронавирусом, 80% таких мест предполагается обеспечить подачей кислорода.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о введении в стране карантина выходного дня. Ограничительный режим будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В это время на территории всей страны разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, транспорту, АЗС.

За последние сутки в стране идентифицировано 8687 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начал пандемии на Украине выявлено 469 018 инфицированных.

