Китайцы восхитились «предупреждением» Путина Европе

Китайский интернет-портал «Гуаньча» опубликовал статью о реакции российского президента Владимира Путина на кризис из-за газа в Европе, сообщает РИА Новости.

Стоимость газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров

В материале приведены высказывания президента, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что Россия никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия. Также Путин указал, что Москва готова увеличить поставки топлива в Европу.

Китайские читатели оценили ответ российского лидера, назвав его «последним предупреждением» Европе. «Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!» — считает один из интернет-пользователей.

Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством». «Европейцы вымрут! Только подождите», — выразил уверенность другой читатель «Гуаньча».

Ранее читатели британского издания Daily Mail обратились к президенту России Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:ЕвропаГазВладимир Путин
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