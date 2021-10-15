Китайцы восхитились «предупреждением» Путина Европе
Китайский интернет-портал «Гуаньча» опубликовал статью о реакции российского президента Владимира Путина на кризис из-за газа в Европе, сообщает РИА Новости.
В материале приведены высказывания президента, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что Россия никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия. Также Путин указал, что Москва готова увеличить поставки топлива в Европу.
Китайские читатели оценили ответ российского лидера, назвав его «последним предупреждением» Европе. «Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!» — считает один из интернет-пользователей.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством». «Европейцы вымрут! Только подождите», — выразил уверенность другой читатель «Гуаньча».
Ранее читатели британского издания Daily Mail обратились к президенту России Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Токио выразил протест Москве из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы
- Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
- Красноярские медики получали зарплату за фиктивных санитаров
- Китайцы восхитились «предупреждением» Путина Европе
- Осужденному за педофилию бывшему депутату сократили срок
- Продлено задержание подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью
- На «Госуслугах» стала доступна форма для участия в переписи населения
- Психолог рассказала, как побороть осеннюю хандру
- Размер маткапитала скорректируют по фактической инфляции
- Возобновление авиасообщения может привести к росту заболеваемости коронавирусом в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru