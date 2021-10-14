Стоимость газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе вновь растет: в четверг в ходе торгов стоимость тысячи кубометров топлива поднялась выше 1200 долларов.

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По данным лондонской биржи ICE, цена ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF составляет 1229,4 доллара за тысячу кубических метров (102,5 евро за МВт⋅ч). С начала торгов цены на топливо прибавили около 7%, отмечает Ura.ru.

На минувшей неделе стоимость газа в Европе установилась на отметке в 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, напоминает RT.

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