Стоимость газа в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе вновь растет: в четверг в ходе торгов стоимость тысячи кубометров топлива поднялась выше 1200 долларов.
По данным лондонской биржи ICE, цена ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF составляет 1229,4 доллара за тысячу кубических метров (102,5 евро за МВт⋅ч). С начала торгов цены на топливо прибавили около 7%, отмечает Ura.ru.
На минувшей неделе стоимость газа в Европе установилась на отметке в 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, напоминает RT.
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