Китайцы поддержали слова Путина о неизбежности дедолларизации

Комментируя слова российского лидера они отметили, что следует «объединиться ради запуска новой мировой валюты», которая заменит американский доллара.

Также они считают, что «глобальная дедолларизация» - это именно то, «что нам нужно», и её необходимо «максимально ускорить».

«Страны всего мира, которые пугает американская империалистическая гегемония, должны объединиться, чтобы противостоять западному давлению и двойным стандартам и максимально ускорить дедолларизацию! Каждый народ имеет право жить в достатке», — подчеркнули участники беседы.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что процесс дедолларизации неизбежен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

