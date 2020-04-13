Китайские врачи предрекли новую волну заражений COVID-19

Новая волна заражений коронавирусной инфекцией может начаться в ноябре. Это произойдёт в том случае, если всем государствам не удастся справиться с пандемией COVID-19 летом. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на главу инфекционного отделения шанхайской больницы «Хуашань» Чжана Вэньхуна.

Как подчеркнул специалист, то связано с тем, что вирус распространился в странах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии – там зафиксировали вспышки COVID-19. Именно поэтому человечеству не удастся победить коронавирус этим летом, и с наступлением зимы все снова будут сидеть дома, пишет Газета.ру.

Чжан Вэньхун предположил, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь. Однако, по его словам, вторая волна станет не такой масштабной благодаря опыту, который получили многие страны за последние месяцы, отмечает RT.