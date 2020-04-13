Китайские врачи предрекли новую волну заражений COVID-19
Новая волна заражений коронавирусной инфекцией может начаться в ноябре. Это произойдёт в том случае, если всем государствам не удастся справиться с пандемией COVID-19 летом. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на главу инфекционного отделения шанхайской больницы «Хуашань» Чжана Вэньхуна.
Как подчеркнул специалист, то связано с тем, что вирус распространился в странах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии – там зафиксировали вспышки COVID-19. Именно поэтому человечеству не удастся победить коронавирус этим летом, и с наступлением зимы все снова будут сидеть дома, пишет Газета.ру.
Чжан Вэньхун предположил, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь. Однако, по его словам, вторая волна станет не такой масштабной благодаря опыту, который получили многие страны за последние месяцы, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что работник одной из школ города Ухань по фамилии Чжу в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии коронавируса COVID-19, рассказал, что самоизоляция является крайне эффективным методом в борьбе с инфекцией. Но соблюдать такой режим, по его словам, нужно «соблюдать осознанно, потому что государство не в силах уследить за каждым человеком».
Чжу также рассказал, что в Китае после эпидемии сильно увеличилось число разводов, так как супруги начали «под лупой» рассматривать друг друга.
Житель Уханя посоветовал россиянам, которые только вступили в период самоизоляции, подготовить список дел, сообщает РИА Новости. Например, заняться кулинарией или физическими упражнениями. Иначе, по его словам, скандалов на пустом месте не избежать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News