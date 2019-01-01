Китай жёстко ответил США, заявив о повышении пошлин

Министерство финансов Китая намерено с 1 июня сего года повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу китайского ведомства.

Почти на 2,5 тысячи американских товаров размер пошлин будет увеличен до 25 процентов. Кроме того, 20%-ной пошлиной будут облагаться около 1,1 тысячи товаров, 10%-ной — еще около 1 тысячи товаров.

До этого президент Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на 300 миллиардов долларов.

Ранее НСН сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет видеть на его месте бывшего вице-президента Джо Байдена или любого другого кандидата. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Китай мечтает о том, чтобы Сонный Джо Байден, или любой другой кандидат, победили на выборах в 2020 году. Они обожают обирать Америку!», — цитирует сообщение президента США спецкор НСН.

Президент Трамп призвал Пекин не затягивать с заключением с торговой сделки с Вашингтоном. Иначе ее условия могут ухудшиться, предупредил глава Белого дома. Также он посоветовал КНР не рассчитывать на победу демократов в следующих американских президентских выборах в 2020 году.

Напомним, что 25 апреля бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, занимавший этот пост при президенте Бараке Обаме с 2009 по 2017 год, официально объявил о своем намерении бороться за пост президента страны в 2020 году.



