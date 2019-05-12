Трамп рассказал, кого Китай хочет видеть президентом США
По словам главы США, Пекину нужен любой другой кандидат, кроме него. Подробнее в материале НСН.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет видеть на его месте бывшего вице-президента Джо Байдена или любого другого кандидата. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Китай мечтает о том, чтобы Сонный Джо Байден, или любой другой кандидат, победили на выборах в 2020 году. Они обожают обирать Америку!», — цитирует сообщение президента США спецкор НСН.
China is DREAMING that Sleepy Joe Biden, or any of the others, gets elected in 2020. They LOVE ripping off America!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2019
Ранее президент Трамп призвал Пекин не затягивать с заключением с торговой сделки с Вашингтоном. Иначе ее условия могут ухудшиться, предупредил глава Белого дома. Также он посоветовал КНР не рассчитывать на победу демократов в следующих американских президентских выборах в 2020 году.
Напомним, что 25 апреля бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, занимавший этот пост при президенте Бараке Обаме с 2009 по 2017 год, официально объявил о своем намерении бороться за пост президента страны в 2020 году.
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