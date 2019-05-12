Трамп рассказал, кого Китай хочет видеть президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет видеть на его месте бывшего вице-президента Джо Байдена или любого другого кандидата. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Китай мечтает о том, чтобы Сонный Джо Байден, или любой другой кандидат, победили на выборах в 2020 году. Они обожают обирать Америку!», — цитирует сообщение президента США спецкор НСН.