Китай выделит ООН 50 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Китай выделит Организации Объединённых наций (ООН) 50 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом в своём видеовыступлении на Генассамблее ООН заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также он подчеркнул, что коронавирус будет побеждён, и победа будет за человечеством.

«Перед лицом пандемии мы должны ставить жизни людей превыше всего. Необходимо мобилизовать все ресурсы», - отметил Си Цзиньпин.