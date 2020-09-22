Китай выделит ООН 50 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Китай выделит Организации Объединённых наций (ООН) 50 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом в своём видеовыступлении на Генассамблее ООН заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Также он подчеркнул, что коронавирус будет побеждён, и победа будет за человечеством.
«Перед лицом пандемии мы должны ставить жизни людей превыше всего. Необходимо мобилизовать все ресурсы», - отметил Си Цзиньпин.
А ранее Дональд Трамп призвал Организацию объединённых наций (ООН) привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции. Об этом президент США заявил во время видеообращения, записанного для Генассамблеи ООН.
«В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя, при этом, самолетам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», - заявил глава Белого дома.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Лавров призвал привлечь к диалогу в Белоруссии неофициальные структуры
- Си Цзиньпин: Китай не стремится к мировой экспансии
- Китай выделит ООН 50 млн долларов на борьбу с коронавирусом
- Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
- Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru