Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США

Как напомнили в ведомстве, недавно Вашингтон объявил о предоставлении «крупной военной помощи» Тайваню. Пекин назвал это грубым нарушением принципа «одного Китая», трех китайско-американских коммюнике и «серьезным вмешательством во внутренние дела» страны.

КНР решила ввести ограничительные меры в отношении нескольких оборонных предприятий Соединенных Штатов и их руководителей. Так, под санкции попали организации Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc.

«Их движимое, недвижимое и прочие виды имущества на территории Китая будут заморожены. Организациям и лицам... запрещается вести с ними какие-либо сделки, сотрудничество и другие виды деятельности», — подчеркнули в МИД.

