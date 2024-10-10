Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США
Китай ввел санкции против трех американских оборонных предприятий и их руководителей из-за предоставления Тайваню военной помощи. Об этом сообщили в МИД КНР.
Как напомнили в ведомстве, недавно Вашингтон объявил о предоставлении «крупной военной помощи» Тайваню. Пекин назвал это грубым нарушением принципа «одного Китая», трех китайско-американских коммюнике и «серьезным вмешательством во внутренние дела» страны.
КНР решила ввести ограничительные меры в отношении нескольких оборонных предприятий Соединенных Штатов и их руководителей. Так, под санкции попали организации Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc.
«Их движимое, недвижимое и прочие виды имущества на территории Китая будут заморожены. Организациям и лицам... запрещается вести с ними какие-либо сделки, сотрудничество и другие виды деятельности», — подчеркнули в МИД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru